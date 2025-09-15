Milano 14:32
Pop Sondrio, nominato dall'assembla il nuovo CdA targato BPER

Pop Sondrio, nominato dall'assembla il nuovo CdA targato BPER
(Teleborsa) - L'assemblea dei soci di Banca Popolare di Sondrio ha provveduto al rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione per il quale BPER Banca, titolare di una partecipazione dell'80,69% del capitale sociale, aveva regolarmente depositato: la Lista n. 1 per la nomina di 5 amministratori con scadenza in occasione dell'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025; la Lista n. 2 per la nomina di 5 amministratori con scadenza in occasione dell'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026; la Lista n. 3 per la nomina di 5 amministratori con scadenza in occasione dell'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027. Lo Statuto di Pop Sondrio prevede che il CdA si rinnovi per un terzo ogni esercizio.

Sono risultati eletti i seguenti Amministratori: 1. Gabriele Beni, tratto dalla Lista n. 1; 2. Annamaria Massimetti, tratta dalla Lista n. 1; 3. Silvia Stefini, tratta dalla Lista n. 1; 4. Cristiano Cincotti, tratto dalla Lista n. 1; 5. Simone Marcucci, tratto dalla Lista n. 1; 6. Andrea Casini, tratto dalla Lista n. 2; 7. Elvio Sonnino, tratto dalla Lista n. 2; 8. Séverine Mélissa Harmine Neervoort, tratta dalla Lista n. 2; 9. Maria Chiara Malaguti, tratta dalla Lista n. 2; 10. Pierluigi Molla, tratto dalla Lista n. 2; 11. Giuseppe Recchi, tratto dalla Lista n. 3; 12. Alessandra Ruzzu, tratta dalla Lista n. 3; 13. Elena Conforti, tratta dalla Lista n. 3; 14. Roberto Giay, tratto dalla Lista n. 3; 15. Stefano Vittorio Kuhn, tratto dalla Lista n. 3.

Inoltre, è stata approvata la risoluzione consensuale degli incarichi di revisione legale dei conti assegnati a EY e a KPMG e conferito l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025-2033 a Deloitte & Touche.
