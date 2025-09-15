Pop Sondrio, nominato dall'assembla il nuovo CdA targato BPER

Banca Popolare di Sondrio

BPER Banca

(Teleborsa) - L'dihaper il quale, titolare di una partecipazione dell'80,69% del capitale sociale, aveva regolarmente depositato: la Lista n. 1 per la nomina di 5 amministratori con scadenza in occasione dell'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025; la Lista n. 2 per la nomina di 5 amministratori con scadenza in occasione dell'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026; la Lista n. 3 per la nomina di 5 amministratori con scadenza in occasione dell'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027. LoSono: 1. Gabriele Beni, tratto dalla Lista n. 1; 2. Annamaria Massimetti, tratta dalla Lista n. 1; 3. Silvia Stefini, tratta dalla Lista n. 1; 4. Cristiano Cincotti, tratto dalla Lista n. 1; 5. Simone Marcucci, tratto dalla Lista n. 1; 6. Andrea Casini, tratto dalla Lista n. 2; 7. Elvio Sonnino, tratto dalla Lista n. 2; 8. Séverine Mélissa Harmine Neervoort, tratta dalla Lista n. 2; 9. Maria Chiara Malaguti, tratta dalla Lista n. 2; 10. Pierluigi Molla, tratto dalla Lista n. 2; 11. Giuseppe Recchi, tratto dalla Lista n. 3; 12. Alessandra Ruzzu, tratta dalla Lista n. 3; 13. Elena Conforti, tratta dalla Lista n. 3; 14. Roberto Giay, tratto dalla Lista n. 3; 15. Stefano Vittorio Kuhn, tratto dalla Lista n. 3.Inoltre, è stata approvata la risoluzione consensuale degli incarichi di revisione legale dei conti assegnati a EY e a KPMG e conferito l'dei conti per gli esercizi 2025-2033 a Deloitte & Touche.