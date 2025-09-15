Milano 17:35
43.054 +1,14%
Nasdaq 17:56
24.262 +0,70%
Dow Jones 17:56
45.814 -0,04%
Londra 17:35
9.277 -0,07%
Francoforte 17:35
23.749 +0,21%

Rc auto, risarcimento in forma specifica: -18% sui costi e 86 euro di risparmio medio annuo

Economia, Trasporti
Rc auto, risarcimento in forma specifica: -18% sui costi e 86 euro di risparmio medio annuo
(Teleborsa) - Negli ultimi 3 anni il premio medio RC Auto e` cresciuto notevolmente. Segugio.it, ha rilevato tramite il suo Osservatorio Assicurativo che ad agosto 2025 il premio dell’RC Auto ha raggiunto in media i 485,59 euro, segnando un aumento del 31,5% rispetto allo stesso mese del 2022, quando il costo per assicurare il proprio veicolo si attestava mediamente a 369,18 euro.

La scelta della polizza auto piu` adatta alle proprie esigenze puo` essere piuttosto complessa e deve tenere conto di necessita` spesso contrastanti, come il livello di copertura desiderato e la necessita` di risparmio. Tra gli strumenti a disposizione degli utenti per poter risparmiare sul costo dell’RC c’e` la possibilita` di sottoscrivere una polizza con la modalita` di risarcimento "in forma specifica" (RFS).

Il risarcimento in forma specifica e` una tipologia particolare di risarcimento danni che prevede il ripristino del bene nella condizione esistente prima del verificarsi del danno. Si tratta di una modalita` di indennizzo alternativa rispetto al pagamento da parte dell’assicuratore di una somma di denaro volta a compensare il danno subito.

Nel comparto RC Auto la clausola di risarcimento in forma specifica prevede generalmente l’obbligo per l’assicurato di rivolgersi a una carrozzeria convenzionata con il proprio assicuratore. In caso di sinistro, quindi, l’assicuratore non inviera` al danneggiato un importo per il rimborso del danno ma gli chiedera` di rivolgersi a un carrozziere che fa parte del proprio circuito convenzionato e che provvedera` direttamente alla riparazione. A fronte di questo vincolo, all’atto di sottoscrizione della polizza gli assicuratori applicano uno sconto sul premio per chi sceglie questa modalita` di indennizzo.

Ad agosto 2025 il 35,8% degli utenti di Segugio.it ha scelto polizze con risarcimento in forma specifica, con una maggiore diffusione al Nord (38,8% nel Nord-Ovest e 37,4% nel Nord-Est) e al centro (38,4%) e minore penetrazione al Sud (25,7%) e nelle Isole (30,2%).

Se da un lato i consumatori scelgono nella maggior parte dei casi prodotti che non prevedono il risarcimento in forma specifica e possono quindi scegliere liberamente la carrozzeria di fiducia per riparare il proprio veicolo danneggiato, e` bene ricordare che il risarcimento in forma specifica puo` determinare risparmi significativi. Mediamente, infatti, ad agosto 2025 la scelta di un prodotto RFS rispetto a un prodotto standard ha determinato un risparmio di circa 86 euro sul costo dell’RC Auto, risparmio che risulta quindi pari a circa il 18%.

"Se da un lato la liberta` di scelta dell’officina che ripara l’auto viene vissuta come un plus da parte di molti consumatori – commenta Emanuele Anzaghi, Vicepresidente di Segugio.it – dall’altro e` opportuno valutarne il costo, anche a confronto con altre garanzie aggiuntive (quali l’Infortuni del conducente o l’Assistenza stradale), fondamentali per il livello di protezione e servizio del consumatore stesso, e alle quali potrebbe rinunciare a fronte del costo dell’RC Auto".

(Foto: ElisaRiva / Pixabay)
Condividi
```