Sammontana, S&P conferma rating "B" in vista di add-on su notes da 125 milioni di euro

(Teleborsa) - S&P Global Ratings ha confermato il rating "B" su Sammontana, mentre l'azienda italiana prevede di emettere unsecured esistenti da 800 milioni di euro per rimborsare i 97 milioni di euro di utilizzo della linea di credito revolving (RCF) e finanziare i costi di transazione e immettere liquidità nel bilancio. Nell'ambito dell'operazione, Sammontana punta inoltre ad aumentare la sua RCF di 30 milioni di euro.L'indebitamento aggiuntivo, unito a una crescita dell'EBITDA inferiore alle aspettative nel 2024-2025, porterà il, rispetto alle precedenti aspettative di S&P di circa 5,5 volte per lo stesso anno, esaurendo il margine di rating.Tuttavia, S&P ritiene che lasupporteranno una rapida riduzione dell'indebitamento e un significativo miglioramento della generazione di free operating cash flow (FOCF) nel 2026-2027.L'riflette la convinzione che Sammontana sarà in grado di affrontare condizioni macroeconomiche avverse e migliorare la propria performance operativa nel 2026, grazie alla realizzazione delle sinergie derivanti dall'acquisizione di Forno d'Asolo (FdA), dall'integrazione di La Rocca e dalla capacità di trasferire gli aumenti dei costi ai clienti, in modo che il rapporto debito/EBITDA rettificato si riduca a circa 5,5x entro il 2026 e la generazione di FOCF migliori a circa 20-30 milioni di euro all'anno.