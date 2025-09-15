Sanasi d'Arpe: Consap pronta a contribuire a Piano Casa e riorganizzazione sistema Social Housing

(Teleborsa) - “Secondo dati Ance,, una quota nettamente inferiore rispetto a quella di molti Paesi europei. In Francia siamo al. Per questo motivo non possiamo che condividere l'obiettivo del Governo, recentemente ribadito dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, di abbassare i prezzi di locazioni e acquisti, con una corsia preferenziale per i redditi bassi e le giovani coppie under 36. Consap può offrire un importante contributo in tale direzione fornendo la propria garanzia sugli acquisti di immobili da parte delle fasce della popolazione più deboli”. CosìAmministratore Delegato di Consap, in relazione al nuovoa cui sta lavorando il Governo.per le sue importanti implicazioni sociali ed economiche e proprio la finalità mutualistica di Consap, in grado di coniugare l’intervento solidaristico dello Stato con l’attuazione delle più innovative politiche di investimento ESG, intese nel concetto più ampio di benessere sociale condiviso garantito attraverso programmi di rigenerazione urbana abitativa, determina un nostro naturale coinvolgimento nei processi di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico in funzione sociale"."L'investimento in Social Housing – prosegue -In un contesto di crescente attenzione alla sostenibilità e alla responsabilità sociale, questi settori rappresentano un'opportunità strategica anche per eventuali investitori interessati a coniugare redditività e impatto positivo sulla società. Da Ad di Consap mi preme sottolineare che effettuare operazioni che creano benessere sociale come queste aiuta a migliorare le condizioni di vita di tantissimi cittadini generando non solo valore immobiliare nel tempo, ma anche benefici ambientali di questi edifici che, proprio in virtùsono a basso consumo energetico o con impatto ecologico ridotto. Consap sta lavorando da tempo a un progetto che possa contribuire in maniera diretta allo sviluppo del Social Housing,conclude l’Ad.