Tecnologia: Enea a Dronitaly con droni sottomarini, sensori hi-tech e scuola volo

(Teleborsa) - Droni sottomarini dotati di sensori innovativi, bracci robotici e nasi elettronici per il monitoraggio ambientale, marino, nucleare e per il trasporto di materiali sensibili e di radiofarmaci; sistemi avanzati di telecomunicazione; un’accademia di volo tra le più grandi in Italia. È quanto Enea presenta all’evento, in programma martedì 16 settembre presso il Centro Ricerche ENEA Brasimone (Bologna). L’appuntamento è promosso da Regione Emilia-Romagna, in collaborazione cone si svolge nell’ambito di Dronitaly, la principale manifestazione italiana dedicata alla filiera dei sistemi a pilotaggio remoto.“L’evento rappresenta un’occasione strategica per valorizzare il ruolo delle, dichiaraDirettore generale ENEA. “La collaborazione tra ricerca, imprese e istituzioni – aggiunge – è fondamentale per affrontare le sfide della sicurezza e del monitoraggio ambientale in modo sempre più efficace, rapido e sostenibile. In questo contesto, ENEA, anche grazie alla collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, è in prima linea con infrastrutture e competenze uniche in Italia per la formazione, l’addestramento e l’impiego operativo dei droni in scenari critici”.Trasmesso anche in diretta streaming,al servizio di un settore pubblico più innovativo ed efficiente, promuovendo un dialogo tra le aziende fornitrici di soluzioni tecnologiche e la PA. Al centro dell’incontro, il ruolo delle nuove tecnologie nel garantire maggiore sicurezza e un monitoraggio ambientale più efficace, anche in contesti operativi complessi e rischiosi, rendendo gli interventi più rapidi, economici e sicuri.aggiungeresponsabile della Divisione ENEA Sistemi Nucleari per l’Energia e account manager di EXADRONE. “ENEA è pronta a contribuire a questa trasformazione, mettendo a disposizione competenze uniche per affrontare le sfide operative più critiche, grazie alla sinergia tra innovazione, formazione e infrastrutture avanzate”.L’evento di Brasimone sarà, inoltre, l’occasione per fare il punto sulle principali tematiche del settore, dalla normativa alle innovazioni tecnologiche, che saranno poi approfondite in occasione