Unicredit, buyback di oltre 1,17 milioni di azioni
(Teleborsa) - UniCredit, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato lo scorso 25 luglio, ha reso noto di aver acquistato dall'8 al 12 settembre 2025, complessivamente 1.173.540 azioni proprie al prezzo medio ponderato di 65,5156 euro.

Al 12 settembre, a partire dall'avvio della Prima Tranche del Residuo SBB 2024, UniCredit ha acquistato un totale di 19.078.040 azioni, pari all'1,22% del capitale sociale per un controvalore complessivo di 1.255.413.689,78 euro.

A Piazza affari, oggi, modesto guadagno per l'Istituto di Credito, che avanza di poco a +1,26%.



