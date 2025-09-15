Milano
15:11
43.036
+1,10%
Nasdaq
12-set
24.092
0,00%
Dow Jones
12-set
45.834
-0,59%
Londra
15:11
9.287
+0,04%
Francoforte
15:11
23.740
+0,18%
Lunedì 15 Settembre 2025, ore 15.28
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ USA, Empire State Index in settembre
USA, Empire State Index in settembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
15 settembre 2025 - 14.35
USA,
Empire State Index in settembre pari a -8,7 punti
, in calo rispetto al precedente 11,9 punti (la previsione era 4,3 punti).
(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
Condividi
Leggi anche
USA, Empire State index settembre crolla a -8,7 punti
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 15 settembre 2025
USA, Fiducia consumatori Università Michigan in settembre
USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 5 settembre
Altre notizie
Generali, De Agostini vende azioni per 17,9 milioni di euro
Richieste sussidi disoccupazione USA (WoW) nella settimana del 5 settembre
USA, Stoccaggi gas (WoW) nella settimana del 5 settembre
GME, indice IGI sale a 35,14 euro/Mwh
GME, indice IGI scende a 34,55 euro/Mwh
GME, indice IGI sale a 33,94 euro/Mwh
Guide
Obbligazioni green: cosa sono, come funzionano e quando convengono a emittenti e investitori
Le obbligazioni green, anche detti green bond, sono titoli di debito in tutto simili a quelli tradizionali, con una clausola differenziale di riferimento.
leggi tutto