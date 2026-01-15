Milano 15:15
Empire State Index USA in gennaio

USA, Empire State Index in gennaio pari a 7,7 punti, in aumento rispetto al precedente -3,7 punti (la previsione era 0,8 punti).
