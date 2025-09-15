Milano 17:35
Zoppas (Ice), Forum Imprenditoriale: "L'Italia per l'agribusiness in Mozambico. Crescere insieme con il Piano Mattei"

Zoppas (Ice), Forum Imprenditoriale: "L'Italia per l'agribusiness in Mozambico. Crescere insieme con il Piano Mattei"
(Teleborsa) - "Il Piano Mattei è un'iniziativa strategica che ha messo l’Africa tra le priorità internazionali del governo italiano. Il piano assegna una priorità specifica a nove nazioni, tra cui il Mozambico con l'obiettivo di stringere e rafforzare sinergie economiche e industriali. L'Italia, infatti, ha sviluppato una crescita tecnologica che l'ha portata, nel corso degli anni, a una posizione di leadership globale in molti settori e tipologie di prodotti, inclusa la tecnologia agroindustriale". Lo ha dichiarato Matteo Zoppas, Presidente ICE, intervenuto durante il Forum imprenditoriale sull'Agribusiness a Maputo, in Mozambico. Il Forum è organizzato dall’Ambasciata d’Italia a Maputo, con la collaborazione della Camera di Commercio Mozambico–Italia (CCMI), la Confederazione delle Associazioni Economiche del Mozambico (CTA) e ICE Agenzia.

"Siamo convinti di poter creare una relazione di reciproco vantaggio. La necessità di innalzare gli standard produttivi, qualitativi e di sicurezza è, anche per il Mozambico, un'esigenza raggiungibile attraverso la transizione da un’agricoltura di tipo tradizionale a un modello agroindustriale moderno. Vorrei citare un dato: in Italia, la resa per ettaro coltivato è 7-8 volte superiore (e in certi casi raggiunge addirittura 60 volte) a quella attuale del Mozambico. È proprio in ambiti come questo che desideriamo mettere a disposizione le nostre tecnologie, il nostro sapere e il nostro modo di operare, attraverso i nostri prodotti e favorendo così, in aggiunta alla cooperazione la crescita del know-how. Come Agenzia ICE, valutiamo di agevolare le nostre eccellenze ed esperienza nei centri di formazione locali in modo tale da contribuire a creare un polo di competenze che ospiti i nostri prodotti, produttori e imprenditori. La finalità è quella di fornire gli strumenti per la crescita della capacità produttiva del Mozambico attraverso l'implementazione di macchinari e sistemi tecnologici all'avanguardia. Questo è l’inizio di un cammino che permetta una maggiore affinità tra i nostri mondi a reciproco beneficio in quanto complementari", conclude Zoppas.
