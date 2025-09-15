Zoppas (ICE): grazie a +7,3% di luglio 2025 (su luglio 2024), gennaio-luglio 2025 consolida +2,9% su primi sette mesi 2024

(Teleborsa) - "Leggiamo numeri concreti ed autorevoli, soprattutto inattesi. S. La crescita di luglio verso gli Stati Uniti (+24%) è stata determinata da grandi operazioni di cantieristica navale e dal perdurare dell'ampliamento delle vendite di farmaceutica; la performance era stata generalmente positiva anche nei mesi precedenti, con esportazioni per il più guidate da logiche di magazzino, condizionate dalla dinamicità del caso “dazi” e potenzialmente slegate dal reale andamento del mercato finale". Cosìpresidente di ICE.(-4%) sullo stesso periodo. Merita segnalare la Germania: +1,7% su luglio 2024 e +2,4% gen-luglio 2025 vs gen-luglio2024. Gli equilibri commerciali globali mantengono una certa dinamicità per la quale è difficile fare previsioni. La farmaceutica continua ad essere il traino principale insieme all’agroalimentare, seppure quest’ultimo abbia leggermente rallentato. Tornano a crescere, soprattutto verso l'UE, le esportazioni di macchine e apparecchi meccanici, principale voce del nostro export".necessaria per raggiugere gli obiettivi di export indicati dal Governo a 700mld di euro all’anno, nel 2024 a 623 mld di euro. Obiettivo indicato chiaramente dal Ministro Antonio Tajani, sulla scia dell’impegno della diplomazia della crescita. Una ripresa del comparto moda e dell’automotive (il cui calo è ormai una dinamica strutturale), sarebbe un buon aiuto visto il peso che hanno sul Made in Italy. Purtroppo, per il momento questi segnali di inversione non si vedono. Il futuro trend euro dollaro potrebbe essere determinante., conclude Zoppas.