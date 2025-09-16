Milano 9:59
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 15/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 15 settembre

La giornata del 15 settembre chiude piatta per il cambio Euro / CAD, che riporta un +0,16%.

Lo status tecnico di medio periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 0,6175. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 0,6194, mentre il primo supporto è stimato a 0,6156.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
