Analisi Tecnica: EUR/CAD del 15/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 15 settembre
La giornata del 15 settembre chiude piatta per il cambio Euro / CAD, che riporta un +0,16%.
Lo status tecnico di medio periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 0,6175. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 0,6194, mentre il primo supporto è stimato a 0,6156.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)