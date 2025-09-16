Milano 15-set
43.054 0,00%
Nasdaq 15-set
24.294 +0,84%
Dow Jones 15-set
45.883 +0,11%
Londra 15-set
9.277 0,00%
Francoforte 15-set
23.749 0,00%

Appuntamenti macroeconomici del 16 settembre 2025

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

Appuntamenti macroeconomici del 16 settembre 2025
(Teleborsa) -
Martedì 16/09/2025
06:30 Giappone: Indice servizi, mensile (preced. 0,5%)
08:00 Regno Unito: Richieste sussidi disoccupazione (atteso 20,3K unità; preced. -6,2K unità)
08:00 Regno Unito: Tasso disoccupazione (atteso 4,7%; preced. 4,7%)
10:00 Italia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,4%)
10:00 Italia: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,6%; preced. 1,7%)
11:00 Germania: Indice ZEW (atteso 26,4 punti; preced. 34,7 punti)
11:00 Unione Europea: Indice costo lavoro, annuale (atteso 3,7%; preced. 3,4%)
11:00 Unione Europea: Produzione industriale, annuale (preced. 0,2%)
11:00 Unione Europea: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. -1,3%)
14:30 USA: Prezzi export, mensile (preced. 0,1%)
14:30 USA: Prezzi import, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,4%)
14:30 USA: Vendite dettaglio, annuale (preced. 3,9%)
14:30 USA: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,5%)
15:15 USA: Produzione industriale, annuale (preced. 1,4%)
15:15 USA: Produzione industriale, mensile (atteso 0%; preced. -0,1%)
16:00 USA: Indice NAHB (atteso 33 punti; preced. 32 punti)
16:00 USA: Vendite industria, mensile (preced. 0,5%)
16:00 USA: Scorte industria, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)


