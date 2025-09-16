Banche, Giorgetti lavora a un piano per reperire 1,5 miliardi di euro

(Teleborsa) - Il Ministro delle Finanzestarebbe lavorando ad un, attraverso un. Lo scrive l'agenzia Blooomberg, citando fonti vicine alla questione.I tecnici del MEF starebbero valutando la, portando il totale deinell'arco di due anni. La misura, pur richiedendo un sacrificio immediato alle banche, prevede la possibilità per gli istituti di credito di rivendicare il diritto alla scadenza del differimento.L'Italia ha già fatto ricorso aldelle cosiddette. Si tratta in sostanza di crediti fiscali derivanti da perdite pregresse, che le banche possono utilizzare negli anni futuri per ridurre il carico fiscale. Un divieto temporaneo all'utilizzo delle DTA implicherebbe un innalzamento delle imposte nel breve, ma un recupero del diritto e quindi minori imposte in futuro, rendendo il piano neutrale in termini di reddito nel tempo."È solo una delle possibili opzioni in fase di valutazione e al momento non ci sono calcoli. Dobbiamo ancora sederci con le banche e discutere la questione", ha fatto sapere il Ministero.alla manovra è uno dei cavalli di battaglia della Lega di Matteo Salvini, che conta di recuperare risorse, ma vi sono anche altre opzioni allo studio del governo, ad esempio la. Tutte ipotesi allo studio che si dovranno valutare, calcoli alla mano, in vista della prossima Manovra.