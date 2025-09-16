BofA, sentiment gestori ai massimi da febbraio. Preoccupa una seconda ondata di inflazione

(Teleborsa) - L'attuale livello di sentiment dei fund manager a livello globale è al massimo da febbraio 2025
, grazie a un grande balzo nell'ottimismo sulla crescita globale, alla diminuzione del rischio di una guerra commerciale recessiva e al fatto che quasi la metà degli intervistati ora prevede almeno 4 tagli dei tassi della Fed. È quanto emerge dal consueto "Global Fund Manager Survey"
di Bank of America
(BofA). Al sondaggio per il mese di settembre hanno partecipato 165 operatori con asset under management (AUM) per 426 miliardi di dollari.
I livelli di liquidità
sono rimasti al 3,9% per il terzo mese consecutivo.
Alla domanda sull'esito più probabile per l'economia
globale, il 67% prevede un "soft landing", il 18% prevede un "no landing" e solo il 10% prevede un "hard landing" (stima ancora bassa, ma in aumento rispetto al 5% di agosto).
Le aspettative di crescita
globale sono balzate di 25 punti percentuali, raggiungendo un netto del 16%, prevedendo un indebolimento dell'economia globale (rispetto al -41% netto di agosto), il maggiore incremento mensile da ottobre 2024. La propensione al rischio, misurata dalle azioni statunitensi, continua a superare le aspettative di crescita globale, ma il divario sta iniziando a ridursi.
Alla domanda su cosa dovrebbero fare le aziende con il loro flusso di cassa
, il 39% degli investitori ha affermato di volere che le aziende aumentino la spesa in conto capitale (la percentuale più alta da dicembre 2024), mentre il 27% ha affermato di volere che le aziende migliorino i bilanci (la percentuale più bassa da febbraio 2022).
In merito ai rischi
, il 26% degli investitori considera una seconda ondata di inflazione il tail risk più grande, seguito dal 24% che afferma che "la Fed perde l'indipendenza e la svalutazione del dollaro USA" è il rischio estremo più grande. Il rischio di guerra commerciale sta diminuendo, con solo il 12% degli investitori che afferma che "la guerra commerciale innesca una recessione globale" è il rischio estremo più grande (in calo rispetto al 29% di agosto, primo posto).
La divergenza tra le aspettative sui tassi
a breve termine e le aspettative di inflazione continua ad aumentare. A settembre, un modesto 6% dei partecipanti prevede tassi a breve termine più elevati, in linea con la media degli ultimi 6 mesi. Tuttavia, la percentuale di coloro che prevedono un'inflazione più elevata è aumentata nel 2025 al 49%, rispetto al minimo del 9% di settembre 2024. Si noti che il 23% netto degli investitori prevede tassi a lungo termine più elevati, il dato maggiore da agosto 2022.
Passando alle intenzioni di copertura valutaria
degli investitori, il 38% degli intervistati ha dichiarato di voler aumentare le coperture contro un dollaro più debole (in aumento rispetto al 33% di agosto e al livello più alto da giugno 2025). Il 35% degli investitori FMS ha dichiarato di non voler apportare modifiche alle coperture valutarie (in calo rispetto al 39% di agosto e al livello più basso da giugno 2025).
"Long Magnificent 7" rimane l'operazione più affollata
per il secondo mese consecutivo, secondo il 42% degli investitori. "Long Gold" si classifica al secondo posto con il 25%, in aumento rispetto al 12% di agosto.
Un record del 58% degli investitori ritiene che i mercati azionari globali siano sopravvalutati
, in leggero aumento rispetto al 57% di agosto. Nel frattempo, solo il 10% degli investitori ritiene che i mercati obbligazionari siano sopravvalutati.