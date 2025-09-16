BofA, sentiment gestori ai massimi da febbraio. Preoccupa una seconda ondata di inflazione

Bank of America

(Teleborsa) - L'attuale livello di, grazie a un grande balzo nell'ottimismo sulla crescita globale, alla diminuzione del rischio di una guerra commerciale recessiva e al fatto che quasi la metà degli intervistati ora prevede almeno 4 tagli dei tassi della Fed. È quanto emerge daldi(BofA). Al sondaggio per il mese di settembre hanno partecipato 165 operatori con asset under management (AUM) per 426 miliardi di dollari.I livelli disono rimasti al 3,9% per il terzo mese consecutivo.Alla domanda sull'globale, il 67% prevede un "soft landing", il 18% prevede un "no landing" e solo il 10% prevede un "hard landing" (stima ancora bassa, ma in aumento rispetto al 5% di agosto).Leglobale sono balzate di 25 punti percentuali, raggiungendo un netto del 16%, prevedendo un indebolimento dell'economia globale (rispetto al -41% netto di agosto), il maggiore incremento mensile da ottobre 2024. La propensione al rischio, misurata dalle azioni statunitensi, continua a superare le aspettative di crescita globale, ma il divario sta iniziando a ridursi.Alla domanda su, il 39% degli investitori ha affermato di volere che le aziende aumentino la spesa in conto capitale (la percentuale più alta da dicembre 2024), mentre il 27% ha affermato di volere che le aziende migliorino i bilanci (la percentuale più bassa da febbraio 2022).In merito ai, il 26% degli investitori considera una seconda ondata di inflazione il tail risk più grande, seguito dal 24% che afferma che "la Fed perde l'indipendenza e la svalutazione del dollaro USA" è il rischio estremo più grande. Il rischio di guerra commerciale sta diminuendo, con solo il 12% degli investitori che afferma che "la guerra commerciale innesca una recessione globale" è il rischio estremo più grande (in calo rispetto al 29% di agosto, primo posto).Laa breve termine e le aspettative di inflazione continua ad aumentare. A settembre, un modesto 6% dei partecipanti prevede tassi a breve termine più elevati, in linea con la media degli ultimi 6 mesi. Tuttavia, la percentuale di coloro che prevedono un'inflazione più elevata è aumentata nel 2025 al 49%, rispetto al minimo del 9% di settembre 2024. Si noti che il 23% netto degli investitori prevede tassi a lungo termine più elevati, il dato maggiore da agosto 2022.Passando alledegli investitori, il 38% degli intervistati ha dichiarato di voler aumentare le coperture contro un dollaro più debole (in aumento rispetto al 33% di agosto e al livello più alto da giugno 2025). Il 35% degli investitori FMS ha dichiarato di non voler apportare modifiche alle coperture valutarie (in calo rispetto al 39% di agosto e al livello più basso da giugno 2025)."Long Magnificent 7" rimane l'per il secondo mese consecutivo, secondo il 42% degli investitori. "Long Gold" si classifica al secondo posto con il 25%, in aumento rispetto al 12% di agosto.Un record del 58% degli investitori ritiene che i, in leggero aumento rispetto al 57% di agosto. Nel frattempo, solo il 10% degli investitori ritiene che i mercati obbligazionari siano sopravvalutati.