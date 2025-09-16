Milano
10:02
42.828
-0,52%
Nasdaq
15-set
24.294
0,00%
Dow Jones
15-set
45.883
0,00%
Londra
10:02
9.260
-0,19%
Francoforte
10:02
23.640
-0,46%
Martedì 16 Settembre 2025, ore 10.19
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Debole avvio per Parigi, in calo dello 0,08%
Borsa: Debole avvio per Parigi, in calo dello 0,08%
Il CAC40 apre appena sotto la parità a 7.890,53 punti
In breve
,
Finanza
16 settembre 2025 - 09.03
Lieve ribasso per l'indice di Parigi, in flessione dello 0,08%, a quota 7.890,53 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Debole avvio per Parigi, in calo dello 0,33%
Borsa: Debole avvio per Parigi, in calo dello 0,38%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Parigi, +0,27%
Borsa: Debole avvio per Shanghai, in calo dello 0,38%
Argomenti trattati
Parigi
(99)
Titoli e Indici
France Cac 40
-0,28%
Altre notizie
Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,38%
Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,67%
Borsa: Debole avvio per Madrid, in calo dello 0,20%
Borsa: Debole avvio per Madrid, in calo dello 0,71%
Borsa: Debole avvio per Madrid, in calo dello 0,49%
Borsa: Debole avvio per Milano, in calo dello 0,34%
Guide
Obbligazioni green: cosa sono, come funzionano e quando convengono a emittenti e investitori
Le obbligazioni green, anche detti green bond, sono titoli di debito in tutto simili a quelli tradizionali, con una clausola differenziale di riferimento.
leggi tutto