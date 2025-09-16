Milano 10:02
42.828 -0,52%
Nasdaq 15-set
24.294 0,00%
Dow Jones 15-set
45.883 0,00%
Londra 10:02
9.260 -0,19%
Francoforte 10:02
23.640 -0,46%

Borsa Italiana, in rialzo il controvalore degli scambi del 15/09/2025

Finanza
Borsa Italiana, in rialzo il controvalore degli scambi del 15/09/2025
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 3,34 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 3,14 miliardi della seduta precedente.

I volumi si sono attestati a 0,44 miliardi di azioni, rispetto a 0,4 miliardi precedenti.

Tra i 686 titoli scambiati sul listino milanese, 351 azioni hanno chiuso l'ultima seduta in rialzo, mentre 298 hanno portato a casa una flessione. Poco variate le restanti 37 azioni.





(Foto: © Alessandro Landi | 123RF)
Condividi
```