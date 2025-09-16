Borsa Italiana, in rialzo il controvalore degli scambi del 15/09/2025

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 3,34 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 3,14 miliardi della seduta precedente.I volumi si sono attestati a 0,44 miliardi di azioni, rispetto a 0,4 miliardi precedenti.Tra i 686 titoli scambiati sul listino milanese, 351 azioni hanno chiuso l'ultima seduta in rialzo, mentre 298 hanno portato a casa una flessione. Poco variate le restanti 37 azioni.