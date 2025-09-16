Milano 17:35
42.505 -1,28%
Nasdaq 22:00
24.274 -0,08%
Dow Jones 22:00
45.758 -0,27%
Londra 17:35
9.196 -0,88%
Francoforte 17:35
23.329 -1,77%

Borsa: Non si allontana dalla parità il Nasdaq-100 (-0,05% alle 19:30)

Il Nasdaq-100 si muove sulla parità a 24.281,11 punti

In breve, Finanza
L'indice del listino high-tech USA mostra un -0,05% alle 19:30 e continua gli scambi a 24.281,11 punti.
