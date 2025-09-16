Milano 15-set
0 0,00%
Nasdaq 15-set
24.294 +0,84%
Dow Jones 15-set
45.883 +0,11%
Londra 15-set
9.277 -0,07%
Francoforte 15-set
23.749 +0,21%

Borsa: Tokyo avanza dello 0,30% alle 04:50

Il Nikkei 225 scambia a 44.904,13 punti

Tokyo riporta un modesto guadagno dello 0,30%, con 44.904,13 punti alle 04:50.
