Milano 10:03
42.843 -0,49%
Nasdaq 15-set
24.294 0,00%
Dow Jones 15-set
45.883 0,00%
Londra 10:03
9.260 -0,18%
Francoforte 10:03
23.639 -0,46%

Borsa: Tokyo avanza dello 0,51% alle 08:20

Il Nikkei 225 scambia a 44.995,96 punti

In breve, Finanza
Borsa: Tokyo avanza dello 0,51% alle 08:20
Tokyo riporta un modesto guadagno dello 0,51%, con 44.995,96 punti alle 08:20.
Condividi
```