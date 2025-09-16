Milano 17:35
Finanza
Default aziendali, per Scope Ratings Europa inizia a mostrare segni di stabilizzazione
(Teleborsa) - Secondo un recente report di Scope Ratings, dopo due anni di pressioni sui rating delle società europee, si intravedono segnali di allentamento, ma il rischio di credito rimane orientato al ribasso per il resto del 2025, date le incertezze geopolitiche, le difficoltà economiche e le condizioni di finanziamento difficili per le imprese più piccole.

Scope Ratings prevede un calo dei default aziendali nella seconda metà del 2025 e per tutto il 2026, sostenuto dal graduale ritorno della regione a una crescita del PIL più robusta dopo due anni di stagnazione. Scope prevede una crescita dell'1,4% nell'Eurozona per il prossimo anno, dell'1,3% nel Regno Unito e tassi di crescita più robusti del 2-3% in alcune parti dell'Europa centrale e orientale.

Il contesto creditizio rimane fragile a causa dei preoccupanti rischi geopolitici. Tuttavia, "il probabile ritorno a una crescita del PIL più solida nei principali mercati, la moderazione dell'inflazione e il calo dei tassi di interesse, un più facile accesso ai finanziamenti e il continuo consolidamento del settore aziendale in Europa ci fanno sperare che non siamo lontani dal picco dei tassi di insolvenza e dalla migrazione dei rating negativi".

L'elevato livello complessivo di insolvenze aziendali, aggiungono gli analisti, "maschera il fatto che le difficoltà aziendali rimangono concentrate in alcuni paesi come Francia, Italia, Germania e Svizzera, in determinati settori (servizi alle imprese e ai consumatori, edilizia, commercio al dettaglio, ospitalità e ristorazione) e tra le aziende più piccole".

Le difficoltà incontrate dalle imprese colpiscono principalmente le microimprese e le piccolissime imprese. La Francia ne è un esempio lampante, con il numero assoluto più alto di fallimenti aziendali in Europa, ma quasi il 99% di questi è attribuibile a fallimenti di microimprese. Le grandi imprese rappresentano meno dello 0,5% dei fallimenti annuali, evidenziando la loro resilienza rispetto alle controparti più piccole.

Al contrario, "in diverse economie – comprese quelle di grandi dimensioni come Paesi Bassi, Polonia, Svezia e Regno Unito – i tassi di default si stanno stabilizzando o migliorando. La stabilizzazione o addirittura la riduzione del rischio di default si sta concretizzando nella nostra copertura di rating su circa 300 società europee. La stabilità è più evidente tra le società investment grade (IG). Tuttavia, permane la tendenza a migrare verso rating negativi nello spettro dei rating high yield".
