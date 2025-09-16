Default aziendali, per Scope Ratings Europa inizia a mostrare segni di stabilizzazione

(Teleborsa) - Secondo un recente report di, dopodelle società europee, si intravedono segnali di, ma ilrimaneper il resto del 2025, date le incertezze geopolitiche, le difficoltà economiche e le condizioni di finanziamento difficili per le imprese più piccole.Scope Ratings prevede un, sostenuto dal graduale ritorno della regione a una crescita del PIL più robusta dopo due anni di stagnazione. Scope prevede una crescita dell'1,4% nell'Eurozona per il prossimo anno, dell'1,3% nel Regno Unito e tassi di crescita più robusti del 2-3% in alcune parti dell'Europa centrale e orientale.Il contesto creditizio rimane. Tuttavia, "il probabile ritorno a una crescita del PIL più solida nei principali mercati, la moderazione dell'inflazione e il calo dei tassi di interesse, un più facile accesso ai finanziamenti e il continuo consolidamento del settore aziendale in Europa ci fanno sperare chee dalla migrazione dei rating negativi".L'elevato livello complessivo di insolvenze aziendali, aggiungono gli analisti, "maschera il fatto che lecome Francia, Italia, Germania e Svizzera, in(servizi alle imprese e ai consumatori, edilizia, commercio al dettaglio, ospitalità e ristorazione) e tra le".Le difficoltà incontrate dalle imprese colpiscono principalmente lee le. La Francia ne è un esempio lampante, con il numero assoluto più alto di fallimenti aziendali in Europa, ma quasi il 99% di questi è attribuibile a fallimenti di microimprese. Lerappresentano meno dello 0,5% dei fallimenti annuali, evidenziando la loro resilienza rispetto alle controparti più piccole.Al contrario, "in diverse economie – comprese quelle di grandi dimensioni come Paesi Bassi, Polonia, Svezia e Regno Unito – i. La stabilizzazione o addirittura la riduzione del rischio di default si sta concretizzando nella nostra copertura di rating su circa 300 società europee. La stabilità è più evidente tra le società(IG). Tuttavia, permane la tendenza anello spettro dei".