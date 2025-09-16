Default aziendali, per Scope Ratings Europa inizia a mostrare segni di stabilizzazione

(Teleborsa) - Secondo un recente report di Scope Ratings
, dopo due anni di pressioni sui rating
delle società europee, si intravedono segnali di allentamento
, ma il rischio di credito
rimane orientato al ribasso
per il resto del 2025, date le incertezze geopolitiche, le difficoltà economiche e le condizioni di finanziamento difficili per le imprese più piccole.
Scope Ratings prevede un calo dei default aziendali nella seconda metà del 2025 e per tutto il 2026
, sostenuto dal graduale ritorno della regione a una crescita del PIL più robusta dopo due anni di stagnazione. Scope prevede una crescita dell'1,4% nell'Eurozona per il prossimo anno, dell'1,3% nel Regno Unito e tassi di crescita più robusti del 2-3% in alcune parti dell'Europa centrale e orientale.
Il contesto creditizio rimane fragile a causa dei preoccupanti rischi geopolitici
. Tuttavia, "il probabile ritorno a una crescita del PIL più solida nei principali mercati, la moderazione dell'inflazione e il calo dei tassi di interesse, un più facile accesso ai finanziamenti e il continuo consolidamento del settore aziendale in Europa ci fanno sperare che non siamo lontani dal picco dei tassi di insolvenza
e dalla migrazione dei rating negativi".
L'elevato livello complessivo di insolvenze aziendali, aggiungono gli analisti, "maschera il fatto che le difficoltà aziendali rimangono concentrate in alcuni paesi
come Francia, Italia, Germania e Svizzera, in determinati settori
(servizi alle imprese e ai consumatori, edilizia, commercio al dettaglio, ospitalità e ristorazione) e tra le aziende più piccole
".
Le difficoltà incontrate dalle imprese colpiscono principalmente le microimprese
e le piccolissime imprese
. La Francia ne è un esempio lampante, con il numero assoluto più alto di fallimenti aziendali in Europa, ma quasi il 99% di questi è attribuibile a fallimenti di microimprese. Le grandi imprese
rappresentano meno dello 0,5% dei fallimenti annuali, evidenziando la loro resilienza rispetto alle controparti più piccole.
Al contrario, "in diverse economie – comprese quelle di grandi dimensioni come Paesi Bassi, Polonia, Svezia e Regno Unito – i tassi di default si stanno stabilizzando o migliorando
. La stabilizzazione o addirittura la riduzione del rischio di default si sta concretizzando nella nostra copertura di rating su circa 300 società europee. La stabilità è più evidente tra le società investment grade
(IG). Tuttavia, permane la tendenza a migrare verso rating negativi
nello spettro dei rating high yield
".