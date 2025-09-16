Difesa, Tirelli (Cpi): investire in diplomazia e prevenzione

(Teleborsa) - "In un mondo dove la minaccia è tornata concreta,. Ma la sicurezza non nasce nel momento in cui si preme un grilletto: nasce molto prima, nel diritto, nella prevenzione diplomatica, nella giustizia internazionale. Se vogliamo davvero proteggere l’Italia e l’Europa, dobbiamo finanziare la deterrenza, sì, ma anche tutto ciò che serve per evitarne l’uso. Senza equilibrio tra forza e diritto, costruiamo fortezze senza fondamenta".Così l', presidente delle Camere Penali Internazionali e commentatore nei principali media nazionali e internazionali su temi di giustizia, geopolitica e sicurezza, nel corso di un workshop tenutosi a Londra, nei giorni scorsi, alla presenza di analisti, giuristi e rappresentanti del mondo accademico, sugli aumenti della spesa militare fino al 5% del PIL. Uno scenario già evocato a Bruxelles e nei vertici NATO, che sta sollevando un articolato dibattito anche in Italia.In un tempo segnato dalla guerra in Ucraina, dalla crisi di Gaza e dall’instabilità africana, il riarmo è tornato parola legittima. Ma il rischio, avverte Tirelli, è di dimenticare che "la difesa più efficace è quella che non arriva a essere impiegata".Nel suo libro L’avvocato internazionalista. La difesa del Diritto e della Stabilità nella gestione delle crisi globali, pubblicato pochi mesi fa, Tirelli scrive: "Il diritto internazionale umanitario non è una forma astratta di idealismo giuridico, ma uno strumento operativo. Esso serve a contenere i danni della guerra, a evitare l’impunità, a garantire alle vittime un riconoscimento. Ogni norma scritta nei trattati è un argine contro la barbarie. Per questo, smantellare o indebolire questi strumenti in nome dell’efficienza militare equivale a prepararsi al conflitto rinunciando alla civiltà".Il volume affronta i: il ruolo degli avvocati nelle corti internazionali, i trattati in conflitto, i casi di aggressione armata, la frammentazione giuridica, l’inazione delle istituzioni internazionali, le crisi migratorie, le tensioni tra difesa e diritti, le sfide del peacekeeping, il nodo venezuelano e il conflitto israelo-palestinese."Portare la spesa militare al 5% del PIL è una scelta che può avere senso strategico, ma deve essere accompagnata da una visione più ampia", ha spiegato Tirelli nel corso dell'evento. "La nostra Costituzione ripudia la guerra, ma non rifiuta la difesa collettiva. Per questo è fondamentale affiancare ai missili anche i codici. Investire nella difesa sì, ma anche nella diplomazia preventiva, nella formazione dei giuristi internazionali, nella stabilizzazione dei Paesi in crisi. La sicurezza che viene dopo l’esplosione è già una sconfitta: dobbiamo lavorare su quella che la previene".Non si tratta di una posizione ideologica, ma di una riflessione pragmatica: l’articolo 11 della Costituzione non vieta l'autodifesa, ma chiede che sia sempre inserita nel quadro di un ordine internazionale fondato sulla giustizia. E qui il diritto internazionale – pur con le sue lentezze e carenze – offre strumenti concreti: la Corte Internazionale di Giustizia, la Corte Penale Internazionale, i meccanismi ONU di protezione, la giurisdizione complementare, la mediazione preventiva.Tirelli insiste molto suldel diritto internazionale: “Non pacifisti disarmati”, ma mediatori strategici. "Il nostro lavoro – scrive nel libro – non è quello di gridare alla pace nei salotti, ma di costruire condizioni giuridiche solide affinché la guerra non scoppi. E se scoppia, di agire per limitare i danni, garantire la protezione dei civili, costruire prove per la giustizia futura. Un avvocato internazionalista è un tecnico della tregua, un architetto della de-escalation".Il testo, già adottato come testo di studio presso la Scuola di Alta formazione del diritto penale e internazionale, dedica ampio spazio alle zone grigie della geopolitica contemporanea, denunciando gli effetti della criminalizzazione della solidarietà, la fragilità degli strumenti giuridici, la difficoltà di esercitare una vera pressione diplomatica in assenza di credibilità normativa. La proposta che ne emerge è chiara:"La difesa delle frontiere non può travolgere il principio di umanità. La criminalizzazione della solidarietà è un virus che infetta le democrazie: ci abitua a pensare che il diritto valga solo per alcuni e non per tutti. È qui che. I dati ci parlano chiaro: la Corte Penale Internazionale lavora con appena 200 milioni di euro l’anno, mentre il solo aumento del budget europeo per la difesa ammonterebbe a decine di miliardi. Le missioni ONU di peacekeeping vivono con meno dell’1% della spesa militare globale. Eppure, se funzionassero meglio, potrebbero ridurre il bisogno stesso di intervenire. Il mio appello non è a spendere meno in armi, ma a. Perché ogni conflitto evitato vale più di una guerra vinta".Una stima realistica – secondo Tirelli – per rendere pienamente operativa la Corte Penale Internazionale e ampliarne l’efficacia giurisdizionale sarebbe quella di portare il suo bilancio annuo almeno a 1 miliardo di euro. Non solo per aumentare il personale, ma per dotare la Corte di capacità logistica, investigativa e tecnologica comparabili a quelle delle intelligence militari."L’Italia ha una tradizione diplomatica rispettata e un capitale simbolico costruito in decenni di mediazione internazionale. Sprecarlo inseguendo solo la corsa al riarmo sarebbe un errore strategico. Siamo fondatori dell’ONU e dell’Unione Europea: il nostro ruolo non è quello del soldato, ma del garante. Se non accompagniamo gli investimenti militari con un impegno parallelo verso la giustizia internazionale, perderemo la legittimità morale e politica di intervenire nei conflitti", si legge nell'ultimo capitolo del libro L’avvocato internazionalista. La difesa del Diritto e della Stabilità nella gestione delle crisi globali.Un concetto che ritorna in ogni pagina: giustizia, non solo forza. Prevenzione, non solo reazione. Equilibrio, non ideologia.