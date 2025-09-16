Durigon: è momento dell'obbligatorietà del TFR nella previdenza complementare per neoassunti

(Teleborsa) - "Il TFR purtroppo è stato concepito in anni con una situazione diversa rispetto a quello che abbiamo oggi
. Il TFR era quello con cui, alla fine della vita lavorativa, si poteva comprare una macchina o una casa al figlio che si sposava, ma purtroppo il sistema contributivo fa sì che non sarà più così, perchè dobbiamo usarlo per dare assistenza ai nostri futuri pensionati". Lo ha detto Claudio Durigon, Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
, al convegno "Proposte per lo sviluppo dei fondi pensione: più adesioni nelle micro e piccole imprese e più capitali in economia reale
", promosso da Arca Fondi SGR e da Itinerari Previdenziali alla Camera dei Deputati.
"Quindi vanno bene iniziative come il salvadanaio previdenziale per i neonati, ma è il momento dell'obbligatorietà del TFR nella previdenza complementare per i neoassunti
- ha aggiunto - Sarebbe opportuno un silenzio assenso, ma sicuramente penseremo anche ad altro".