Eni e partner progetto OCTP firmano accordo con Governo Ghana

Eni, i

(Teleborsa) -nsieme ai partner del progetto Offshore Cape Three Points (OCTP),GNPC), ha firmato un Memorandum d’Intenti conrappresentato dal Ministro dell’Energia e della Transizione Verde e dal Ministro delle Finanze, con l’obiettivo di aumentare la produzione nazionale di petrolio e gas e promuovere nuove iniziative sostenibili. La firma si è svolta alla presenza del Presidente della Repubblica del Ghana, John Dramani Mahama.L’accordo - spiega la nota -inalizzato a contribuire agli obiettivi nazionali per un accesso all’energia affidabile, accessibile e a basso impatto ambientale.proposte il possibile aumento della capacità produttiva del progetto OCTP, sfruttando le sinergie tra gli interventi offshore e onshore, con l’obiettivo di rispondere sempre più alla crescente domanda interna di energia del Paese.si concentrerà anche sulla valutazione di attività esplorative e sul possibile sviluppo del nuovo giacimento Eban-Akoma nel blocco Cape Three Points 4 che, a seguito della dichiarazione di commerciabilità annunciata a luglio 2025, è destinato a diventare una nuova e importante fonte di approvvigionamento, facendo leva sulle infrastrutture esistenti per massimizzare il valore e ridurre i tempi di immissione sul mercato.hanno già investito oltre 10 milioni di dollari in programmi sociali che hanno beneficiato direttamente più di 10.000 persone nei settori dell’istruzione, dell’accesso all’acqua potabile, della salute e dell’igiene, e del sostegno al tessuto economico locale. Con l’avvio di una seconda fase, verranno introdotte