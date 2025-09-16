Eventi e scadenze del 16 settembre 2025

Martedì 16/09/2025

(Teleborsa) -- Riunione informale dei ministri della Salute- Appuntamento annuale con la campagna-evento di sensibilizzazione sui temi della mobilità urbana sostenibile promossa dalla Commissione europea. Il tema portante scelto quest'anno è "Mobilità per tutti". Anche in questa edizione, a Roma verranno organizzati incontri e iniziative sul territorio in chiave di sostenibilità ambientale- Inizia la riunione di politica monetaria- Palazzo dell'Informazione, sede del Gruppo Adnkronos, Roma - 4ª edizione dell'evento dedicato alla co-intelligenza urbana e prima tappa della Blue Green Week 2025. Verranno discussi i temi della mobilità sostenibile e delle smart city del futuro. Parteciperanno istituzioni, aziende leader del settore, università e rappresentanti del mondo imprenditoriale. Interviene, tra gli altri, Giuseppe Busia (Presidente Autorità Nazionale Anticorruzione)- Roma, Centro Congressi di Piazza di Spagna - L'evento farà il punto sullo stato dell'arte della transizione ecologica nella mobilità delle persone e delle merci. Parteciperanno rappresentanti del mondo politico, istituzionale, accademico e imprenditoriale, tra i quali i Ministri Urso e Pichetto Fratin, il Viceministro Infrastrutture e Trasporti, Rixi, il Vice Presidente ALIS, Di Caterina e il Vice Presidente ANCI, Parisi- La riunione servirà ad aprire i negoziati con l'Albania sul Cluster 4 "Agenda verde e connettività sostenibile", includendo politica dei trasporti, energia, rreti transeuropee e ambiente e cambiamenti climatici- Il Consiglio avvierà i preparativi per la riunione del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2025,. I ministri procederanno a uno scambio di opinioni sulla programmazione legislativa e terranno una discussione orizzontale sugli sviluppi generali relativi allo Stato di diritto nell'UE09:30 -- Roma, Villa Blanc - Evento organizzato dalla Luiss Business School in collaborazione con Qoobi per un confronto su come i dati intelligenti (Business Intelligence) si differenziano dalla raccolta di dati statistici, qual è l'orientamento delle imprese e le opportunità che il loro utilizzo rappresenta. Tra gli interventi, Raffaele Oriani, Dean, Luiss Business School e Angelo Bassi, CEO, Qoobi14:00 -- Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), Giovanni Caravelli15:00 -- Palazzo San Macuto, Roma - Convegno "Proposte per lo sviluppo dei fondi pensione: più adesioni nelle micro e piccole imprese e più capitali in economia reale", promosso da Arca Fondi SGR in collaborazione con Itinerari Previdenziali. Interverranno, Claudio Durigon (Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro), Alberto Brambilla (Presidente Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali), Ugo Loeser (AD di Arca Fondi SGR), oltre ad altri di membri di spicco del panorama politico e previdenziale italiano- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione relazione finanziaria semestrale al 30.06.2025- CDA: Approvazione della Relazione semestrale al 30 Giugno 2025- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale