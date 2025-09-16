Fed, Stephen Miran nuovo componente del board dopo giuramento

(Teleborsa) -hadel Federal Reserve System. Il giuramento è stato pronunciato dalla giudice Elizabeth Branch della Corte d'Appello degli Stati Uniti per l'Undicesimo Circuito.Il presidente degli Stati Uniti Donald2025 e il nuovo membro del board è stato confermato dal Senato il ??15 settembre 2025. Il suo mandato termina il 31 gennaio 2026.Prima della sua nomina alla Fed, Miran è stato presidente delsotto la presidenza Trump. In precedenza, ha lavorato come Senior Strategist presso Hudson Bay Capital Management e come Senior Fellow presso il Manhattan Institute for Policy Research.Dal 2020 al 2021, Miran è stato consulente senior per la politica economica presso ildegli Stati Uniti. Ha lavorato nei mercati finanziari per un decennio prima di entrare al Tesoro.Miran ha potuto così, che si chiuderà domani con la decisione sui tassi (scontato un taglio da 25 punti base) e la conferenza stampa del presidente Jerome Powell. Alla riunione partecipa anche la governatrice Lisa Cook, dopo che la Corte d'Appello ha respinto per ora il tentativo del presidente Donald Trump di licenziarla.