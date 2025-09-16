Fondi infrastrutturali di Eurizon ed Equiter acquisiscono il 50% dell'italiana Techbau Green Energy

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -(società capofila della Divisione Asset Management del Gruppo) tramite i Fondi Eurizon ECRA Infrastrutture (i “Fondi Eurizon ECRA”) ed, investitore specializzato in investimenti infrastrutturali, hanno sottoscritto il contratto di compravendita per l'(TBGE). In dettaglio, Eurizon ECRA acquisisce circa il 30% e il Fondo Equiter circa il 20%.Il closing dell’operazione è previstoTBGE è una società italiana specializzata nella realizzazione e gestione attiva lungo l'intero ciclo di vita di, nonchè nellada tali impianti.Grazie a un, TBGE si posiziona tra i principali player attivi nel segmento commercial & industrial del mercato italiano del fotovoltaico, focalizzandosi su impianti fotovoltaici collocati in prossimità del punto di consumo. La società è oggi interamente detenuta da Techbau, developer e general contractor attivo nel settore privato in ambito residenziale/studentati, terziario, logistico, energetico, commerciale, industriale e data center. Il capitale sociale di Techbau è congiuntamente detenuto dall'Ad Andrea Marchiori e dal fondo di investimento internazionale BentallGreenOak. Marchiori è confermato quale amministratore delegato.L’investimento in TBGE costituisce l’, ne arricchisce e amplia la diversificazione di portafoglio e segna l’entry-point nel settore dell’energia rinnovabile.