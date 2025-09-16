Fondi infrastrutturali di Eurizon ed Equiter acquisiscono il 50% dell'italiana Techbau Green Energy

(Teleborsa) - Eurizon Capital SGR
(società capofila della Divisione Asset Management del Gruppo Intesa Sanpaolo
) tramite i Fondi Eurizon ECRA Infrastrutture (i “Fondi Eurizon ECRA”) ed Equiter SGR
, investitore specializzato in investimenti infrastrutturali, hanno sottoscritto il contratto di compravendita per l'acquisto del 50% di Techbau Green Energy
(TBGE). In dettaglio, Eurizon ECRA acquisisce circa il 30% e il Fondo Equiter circa il 20%.
Il closing dell’operazione è previsto nel corso del 2025
.
TBGE è una società italiana specializzata nella realizzazione e gestione attiva lungo l'intero ciclo di vita di impianti fotovoltaici di medie e grandi dimensioni per il settore industriale e commerciale
, nonchè nella commercializzazione dell'energia prodotta
da tali impianti.
Grazie a un portafoglio di 425MW e una pipeline di 210MW
, TBGE si posiziona tra i principali player attivi nel segmento commercial & industrial del mercato italiano del fotovoltaico, focalizzandosi su impianti fotovoltaici collocati in prossimità del punto di consumo. La società è oggi interamente detenuta da Techbau, developer e general contractor attivo nel settore privato in ambito residenziale/studentati, terziario, logistico, energetico, commerciale, industriale e data center. Il capitale sociale di Techbau è congiuntamente detenuto dall'Ad Andrea Marchiori e dal fondo di investimento internazionale BentallGreenOak. Marchiori è confermato quale amministratore delegato.
L’investimento in TBGE costituisce l’ottava acquisizione per i Fondi Eurizon ECRA
, ne arricchisce e amplia la diversificazione di portafoglio e segna l’entry-point nel settore dell’energia rinnovabile.(Foto: Zbynek Burival on Unsplash )