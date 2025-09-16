Google investirà 5 miliardi nel Regno Unito in data center e AI

Google

(Teleborsa) -ha annunciato un investimento di 5 miliardi di sterline nel Regno Unito, nei prossimi due anni, finalizzato a potenziare la capacità per i suoi servizi basati sull’AI e l’infrastruttura cloud.I fondi saranno destinati a "spese in conto capitale, ricerca e sviluppo" e includeranno Google DeepMind, il laboratorio di intelligenza artificiale del colosso californiano.Google aprirà oggi un data center a Waltham Cross, nell'Hertfordshire orientale, annunciato lo scorso anno con un investimento di 1 miliardo di dollari.