Google investirà 5 miliardi nel Regno Unito in data center e AI

(Teleborsa) - Google ha annunciato un investimento di 5 miliardi di sterline nel Regno Unito, nei prossimi due anni, finalizzato a potenziare la capacità per i suoi servizi basati sull’AI e l’infrastruttura cloud.

I fondi saranno destinati a "spese in conto capitale, ricerca e sviluppo" e includeranno Google DeepMind, il laboratorio di intelligenza artificiale del colosso californiano.

Google aprirà oggi un data center a Waltham Cross, nell'Hertfordshire orientale, annunciato lo scorso anno con un investimento di 1 miliardo di dollari.

(Foto: Pawel Czerwinski su Unsplash)
