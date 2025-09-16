Idrico, Salvini firma Decreto stralcio PNIISSI per 1 miliardo euro

(Teleborsa) - Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,ha firmato oggi il decreto che approva lo stralcio 2025 del Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza nel Settore Idrico (PNIISSI).Il provvedimento, di fondamentale importanza strategica,- spiega lo stesso Ministero in una nota - consentirà la realizzazione di interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità, al potenziamento e all’adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni di risorse idriche su tutto il territorio nazionale. Le risorse sono state ripartite per il periodo 2025-2029.degli interventi si è basata su criteri precisi, favorendo la sostenibilità nell'uso della risorsa idrica e dando priorità al completamento di opere già avviate.inoltre, una ripartizione territoriale equilibrata delle risorse, garantendo comunque un importo non inferiore al 40% del totale agli interventi nel Mezzogiorno.Il monitoraggio dell'attuazione sarà effettuato