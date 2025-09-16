Ineos, Moody's declassa rating a "B1" con outlook negativo

Moody's

(Teleborsa) -ha declassato il rating di, uno dei principali produttori mondiali di prodotti petrolchimici, da "Ba3" a "". L'outlook rimane negativo.L'azione di rating odierna riflette: ildi Ineos, con una leva finanziaria, misurata in termini di debito lordo rettificato/EBITDA pari a 8,8x su base annua al 30 giugno 2025; le aspettative di undella società, con una leva finanziaria che rimarrà elevata nel 2026, attestandosi a circa 8,6x e 6,0x rispettivamente nel 2026 e nel 2027, e una visibilità di mercato ancora molto limitata; la buona posizione di liquidità della società, l'assenza di scadenze significative del debito fino al 2028 e le aspettative di un rifinanziamento del debito ben prima della scadenza.