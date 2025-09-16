Milano 17:35
42.505 -1,28%
Nasdaq 21:09
24.297 +0,01%
Dow Jones 21:09
45.768 -0,25%
Londra 17:35
9.196 -0,88%
Francoforte 17:35
23.329 -1,77%

Ineos, Moody's declassa rating a "B1" con outlook negativo

Finanza, Rating
Ineos, Moody's declassa rating a "B1" con outlook negativo
(Teleborsa) - Moody's ha declassato il rating di Ineos, uno dei principali produttori mondiali di prodotti petrolchimici, da "Ba3" a "B1". L'outlook rimane negativo.

L'azione di rating odierna riflette: il continuo deterioramento della performance operativa di Ineos, con una leva finanziaria, misurata in termini di debito lordo rettificato/EBITDA pari a 8,8x su base annua al 30 giugno 2025; le aspettative di un recupero solo graduale dei principali indicatori di debito della società, con una leva finanziaria che rimarrà elevata nel 2026, attestandosi a circa 8,6x e 6,0x rispettivamente nel 2026 e nel 2027, e una visibilità di mercato ancora molto limitata; la buona posizione di liquidità della società, l'assenza di scadenze significative del debito fino al 2028 e le aspettative di un rifinanziamento del debito ben prima della scadenza.
Condividi
```