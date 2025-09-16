Londra: si concentrano le vendite su Phoenix Group Holdings

(Teleborsa) - Composto ribasso per l'azienda attiva nel settore del risparmio e della pensione a lungo termine
, in flessione dell'1,90% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Phoenix Group Holdings
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Phoenix Group Holdings
rispetto all'indice.
Il quadro di medio periodo di Phoenix Group Holdings
ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 6,551 sterline. Primo supporto individuato a 6,398. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 6,703.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)