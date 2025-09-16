Neobank europee, total asset e redditività in crescita ma restano sfide normative

Wise

BNP Paribas

(Teleborsa) - Leda startup innovative a, come testimonia il fatto che molte ora operano con licenze bancarie complete. La loro redditività è generalmente aumentata grazie all'accelerazione della crescita dei prestiti e alla nuova offerta di prodotti. Tuttavia, con la loro crescita, alcune di esse hanno dovuto affrontare sfide normative. È quanto emerge da una ricerca di Morningstar DBRS sul tema.Gli analisti evidenziano le. Ad esempio, alcune neobank, come Revolut, Starling, Monzo, N26 e bunq si concentrano principalmente sul retail banking. Altre si concentrano sui prestiti alle piccole e medie imprese (PMI), come OakNorth; sui finanziamenti al consumo a breve termine, come Klarna; sui servizi di intermediazione finanziaria, come Trade Republic; o semplicemente su pagamenti e trasferimenti senza una licenza bancaria completa, comeNegli ultimi cinque anni, le neobank europee hanno registrato una crescita significativa, come dimostra un'nel campione sotto esame. Sebbene ciò sia stato alimentato da continui afflussi di capitale degli investitori, la maggior parte delle principali challenger bank del Vecchio Continente è stata in grado di, beneficiando in particolare del periodo di tassi di interesse più elevati. Inoltre, hanno acquisito un ulteriore vantaggio aprendo la strada all'accesso anticipato al trading di criptovalute al grande pubblico, nonché allarispetto alle banche tradizionali. Di conseguenza, hanno registrato una notevole espansione della loro base clienti, con un aumento medio annuo (YOY) di circa il 20% nel solo 2024 per il campione.Inoltre, la maggior parte delle neobank con focus sul retail habancari dall'ottenimento della licenza bancaria. Ad esempio, Revolut ha aumentato la sua base di prestiti alla clientela di circa 1 miliardo di sterline dall'approvazione della licenza bancaria da parte della BCE nel 2021, tramite la sua filiale lituana. Ciononostante, non è riuscita a espandere le sue attività di credito nel suo mercato interno, il Regno Unito. Dopo un periodo di attesa di tre anni, Revolut ha ottenuto la licenza nazionale a luglio 2024, sebbene con restrizioni che limitano il lancio di nuovi prodotti fino alla completa approvazione. Non è ancora chiaro quando Revolut otterrà la sua licenza bancaria completa nel Regno Unito e, finché non lo farà, i fondi dei suoi clienti non saranno considerati depositi bancari, ma rimarranno conti di moneta elettronica non garantiti da un sistema di garanzia dei depositi.Secondo Morningstar DBRS, c'è anche una, tra chi l'ha già fatto e chi è in procinto di farlo. Ad esempio, Revolut sta perseguendo un'ambiziosa strategia globale per diventare una "banca digitale universale", espandendosi in America Latina attraverso l'acquisizione di una piccola entità argentina di finanza al consumo, Banco Cetelem, da. Starling si sta concentrando sulla sua espansione nel mercato statunitense, valutando una quotazione in Borsa e una potenziale acquisizione per distribuire il suo software. Analogamente, bunq ha annunciato nell'aprile 2025 di aver richiesto una licenza di broker-dealer negli Stati Uniti, mentre la tedesca N26 ha abbandonato le sue ambizioni di espansione nel mercato statunitense nel 2021 per concentrarsi sulle sue attività in Europa.Il report evidenzia che si sta assistendo anche a unAd esempio, Klarna si sta gradualmente trasformando da un istituto di credito focalizzato sul modello "compra ora, paga dopo" (BNPL) a un modello più universale, offrendo prodotti come conti di risparmio e carte di credito. Allo stesso modo, Trade Republic, dopo aver ottenuto la licenza bancaria tedesca nel 2023, aspira ad ampliare la propria offerta di prodotti nei prossimi anni. Un'altra tendenza emergente è il cross-selling di piani di telefonia mobile tramite offerte eSIM, sia tramite infrastrutture sviluppate internamente come Revolut, sia tramite partnership con terze parti come Monzo e N26.La rapida espansione delle neobanche europee ha portato a unae della prevenzione dei reati finanziari. N26 è stata multata di 9,2 milioni di euro a maggio 2024 dall'autorità di regolamentazione tedesca BaFin per le sue carenze in materia di conformità, in particolare per la presentazione sistematicamente tardiva di segnalazioni di attività sospette nel 2022. BaFin aveva già fissato un limite di crescita per N26 nel 2021 per le sue carenze in materia di conformità AML, limitando l'onboarding di nuovi clienti, ma tale limite è stato revocato a giugno 2024 a seguito del miglioramento degli standard di conformità e dei processi di reporting della banca. Nel Regno Unito, Starling è stata multata di 29 milioni di sterline nell'ottobre 2024 dalla Financial Conduct Authority (FCA) perché riteneva inadeguato il suo quadro normativo antiriciclaggio. Lo stesso è accaduto a Monzo, con sede nel Regno Unito, a cui è stata inflitta una multa di 21 milioni di sterline nel luglio 2025; all'olandese bunq, a cui è stata inflitta una multa di 2,6 milioni di euro dall'autorità di regolamentazione nazionale nell'agosto 2025; e a Revolut, a cui è stata inflitta una multa di 3,5 milioni di euro nell'aprile 2025 dall'autorità di regolamentazione lituana per le sue carenze in materia di antiriciclaggio nelle sue operazioni europee.Con l'ottenimento delle licenze bancarie da parte delle banche concorrenti, il lorocreditizi, grazie alla crescita dei loro portafogli prestiti. Allo stesso tempo, hanno anche diversificato ulteriormente la propria offerta in prodotti di intermediazione e di risparmio, nonché in abbonamenti a più livelli. Esempi significativi di questa tendenza sono Revolut e Klarna. La fintech britannica ha registrato un aumento del fatturato del 72% su base annua nel 2024, riflettendo l'espansione dei suoi prestiti e l'ampliamento della sua offerta di prodotti e della sua presenza globale, mentre i ricavi della svedese specializzata in BNPL sono cresciuti del 24% nello stesso periodo, principalmente grazie al suo crescente ecosistema di commercianti e alla sua base di consumatori, in particolare negli Stati Uniti.Per quanto riguarda la redditività netta, si è osservata una, con la maggior parte delle entità in positivo secondo gli ultimi dati disponibili. Operatori come Revolut e Wise hanno raggiunto ROE elevati, rispettivamente del 31% e del 30%, nel 2024, circa tre volte la media bancaria europea del 10,5% nel quarto trimestre del 2024, secondo l'EBA. Al contrario, entrambe le neobank tedesche, N26 e Trade Republic, e persino Klarna, con ricavi elevati, hanno registrato risultati netti più deboli. Klarna è rimasta in perdita fino al 2023, a seguito delle elevate perdite su crediti inerenti al suo modello BNPL, mentre i rendimenti negativi di N26 riflettevano investimenti sostenuti in infrastrutture e vincoli normativi, sebbene abbia raggiunto la redditività nel terzo trimestre del 2024. Sebbene siano disponibili i dati di Trade Republic per l'esercizio 2024, l'azienda ha iniziato a registrare un utile netto positivo nell'esercizio 2023 dopo anni di perdite, sebbene il suo ROE sia rimasto basso al 2,6%, limitato dalla sua ampliata base patrimoniale.Ad oggi, non è ancora chiaro se le neobank riusciranno a rivoluzionare il settore bancario tradizionale. "Riteniamo improbabile che le neobank possano rivoluzionare il settore bancario europeo nel breve-medio termine, poiché la maggior parte delle principali banche tradizionali sta modernizzando attivamente la propria offerta per fidelizzare o attrarre consumatori più giovani ed esperti di tecnologia, confondendo di fatto i confini - affermapresso Morningstar DBRS - A questo punto, la stragrande maggioranza dei clienti, in particolare nelle fasce di reddito senior e più elevate, tende ad affidarsi agli istituti tradizionali per le proprie attività bancarie principali, utilizzando potenzialmente banche concorrenti per i conti secondari".