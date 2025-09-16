Milano 17:35
New York: perdite consistenti per Emerson Electric

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scende sul mercato la società che produce software di automazione e ottimizzazione, che soffre con un calo del 4,10%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Emerson Electric rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 132,2 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 128,7. L'equilibrata forza rialzista di Emerson Electric è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 135,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
