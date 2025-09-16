OPAS MPS su Mediobanca, adesioni al 62,5% nel primo giorno di riapertura

Banca Monte dei Paschi di Siena

Mediobanca

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) volontaria totalitaria promossa dasulle azioni ordinarie di, risulta che oggi 16 settembre 2025 -- sono state presentate 1.949.003 richieste di adesione.Pertanto, la percentuale delle azioni apportate durante la riapertura dei termini e delle azioni apportate durante il periodo di offerta sulle azioni oggetto di offerta è pari al(o del 61,3149% sulle massime 829.458.551 azioni oggetto di offerta emesse a favore dei beneficiari dei piani di incentivazione).La riapertura dei termini si svolge il. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Mediobanca acquistate sul mercato nei giorni 19 e 22 settembre 2025 non potranno essere apportate in adesione.