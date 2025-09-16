Piazza Affari: andamento negativo per Banca MPS

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'istituto di Rocca Salimbeni
, con una flessione del 2,07%.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Monte Paschi
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve di Banca Monte dei Paschi
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 8,301 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 8,172. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 8,43.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)