Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Ferrari

(Teleborsa) - Balza in avanti il cavallino rampante di Maranello
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,11%.
Lo scenario su base settimanale di Ferrari
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Ferrari
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 418,8 Euro. Primo supporto visto a 413. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 410,8.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)