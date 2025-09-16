Milano 10:09
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Ferrari

(Teleborsa) - Balza in avanti il cavallino rampante di Maranello, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,11%.

Lo scenario su base settimanale di Ferrari rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Ferrari. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 418,8 Euro. Primo supporto visto a 413. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 410,8.

