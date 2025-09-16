Milano 15:32
42.758 -0,69%
Nasdaq 15:32
24.322 +0,12%
Dow Jones 15:32
45.909 +0,06%
Londra 15:32
9.220 -0,61%
Francoforte 15:32
23.524 -0,95%

Superbonus, Enea: investimenti superbonus raggiungono 121,9 miliardi
(Teleborsa) - Il numero delle asseverazioni relative al Superbonus 110%, per interventi di efficientamento energetico, presentate attraverso l'invio della domanda all'Enea al 30 agosto 2025 era complessivamente pari a 500.651 (erano 500.518 a fine luglio). È quanto emerge dall'ultimo bollettino diffuso dall'Enea sulle asseverazioni in Italia e per singole regioni.

Gli investimenti ammessi a detrazione a livello nazionale erano pari a circa 121,9 miliardi di euro. Per quanto riguarda invece le detrazioni che riguardano lavori già conclusi ammontano a poco più di 117,3 miliardi di euro.

Complessivamente, al 31 agosto, si sono registrate 138.118 asseverazioni relative a condomini, per un investimento di 83,5 miliardi, pari al 67,8% del valore complessivo ammesso a detrazione, 245.143 asseverazioni relative a edifici unifamiliari per un totale di 28,7 miliardi di investimento, pari al 22,9% dell'investimento complessivo, e 117.385 asseverazioni per lavori in unità immobiliari indipendenti (investimento pari a 11,5 miliardi pari al 9,3% del totale).
