Usa, a luglio scorte industria +0,2% m/m e vendite +1,0% m/m

(Teleborsa) - Accelerano a luglio le scorte e vendite dell'industria. Secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, si è registrato per leuna variazione ala 2.666,7 miliardi di dollari, invariato rispetto al precedente (in linea con le stime degli analisti). Su base annua si è registrato un incremento dell'1,5%.Nello stesso periodo, lesonoattestandosi a 1.948,2 miliardi di dollari. Su anno si registra un aumento del 4,0%.Lasi è attestata all'. A luglio 2024 era pari all'1,40.