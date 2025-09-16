Usa, a luglio scorte industria +0,2% m/m e vendite +1,0% m/m

(Teleborsa) - Accelerano a luglio le scorte e vendite dell'industria. Secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, si è registrato per le scorte
una variazione al rialzo su base mensile dello 0,2%
a 2.666,7 miliardi di dollari, invariato rispetto al precedente (in linea con le stime degli analisti). Su base annua si è registrato un incremento dell'1,5%.
Nello stesso periodo, le vendite
sono aumentate dell'1,0% su base mensile
attestandosi a 1.948,2 miliardi di dollari. Su anno si registra un aumento del 4,0%.
La ratio scorte/vendite
si è attestata all'1,37
. A luglio 2024 era pari all'1,40.(Foto: Angelique Johnson / Pixabay)