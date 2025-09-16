Milano 17:03
Usa, a settembre indice mercato immobiliare NAHB stabile a 32 punti
(Teleborsa) - Stabile la fiducia del settore immobiliare USA, sintetizzata dall'indice NAHB. A settembre, il dato si è attestato a 32 punti, invariato rispetto ad agosto. Il dato è peggiore delle attese del consensus che stimavano una crescita fino a 33 punti.

L'indicatore, elaborato dalla National Association of Home Builders (NAHB), rappresenta un quadro sintetico delle aspettative di vendita dei costruttori nel presente e nell'arco dei prossimi sei mesi: una lettura inferiore a 50 mostra una prevalenza di giudizi negativi, mentre un livello superiore indica maggiore ottimismo.

Sebbene il sentiment dei costruttori si sia attestato su un livello relativamente basso, tra 32 e 34, da maggio, i costruttori hanno espresso ottimismo sul fatto che un clima di tassi di interesse più favorevole potrebbe allontanare gli acquirenti esitanti nell'ultimo trimestre del 2025.

"Mentre i costruttori continuano a fare i conti con l'aumento dei costi di costruzione, un recente calo dei tassi di interesse sui mutui nell'ultimo mese dovrebbe contribuire a stimolare la domanda di alloggi", ha affermato il presidente della NAHB Buddy Hughes.

"La NAHB prevede che la Fed taglierà il tasso sui fondi federali nella riunione di questa settimana, il che contribuirà a ridurre i tassi di interesse sui prestiti a costruttori e sviluppatori", ha affermato Robert Dietz, capo economista della NAHB. "Inoltre, la media dei mutui a tasso fisso a 30 anni è scesa di 23 punti base nelle ultime quattro settimane, attestandosi al 6,35%, secondo Freddie Mac. Si tratta del livello più basso da metà ottobre dello scorso anno e di un segnale positivo per la futura domanda di alloggi".

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
