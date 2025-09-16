Usa, a settembre indice mercato immobiliare NAHB stabile a 32 punti

(Teleborsa) -la fiducia del settore immobiliare USA, sintetizzata dall'. A, invariato rispetto ad agosto. Il dato è peggiore delle attese del consensus che stimavano una crescita fino a 33 punti.L'indicatore, elaborato dalla National Association of Home Builders (NAHB), rappresenta un quadro sintetico delle aspettative di vendita dei costruttori nel presente e nell'arco dei prossimi sei mesi: una lettura inferiore a 50 mostra una prevalenza di giudizi negativi, mentre un livello superiore indica maggiore ottimismo.Sebbene il sentiment dei costruttori si sia attestato su un livello relativamente basso, tra 32 e 34, da maggio, isul fatto che un clima di tassi di interesse più favorevole potrebbe allontanare gli acquirenti esitanti nell'ultimo trimestre del 2025."Mentre i costruttori continuano a fare i conti con l'aumento dei costi di costruzione, un recente calo dei tassi di interesse sui mutui nell'ultimo mese dovrebbe contribuire a stimolare la domanda di alloggi", ha affermato il presidente della NAHB Buddy Hughes."La, il che contribuirà a ridurre i tassi di interesse sui prestiti a costruttori e sviluppatori", ha affermato Robert Dietz, capo economista della NAHB. "Inoltre, la media dei mutui a tasso fisso a 30 anni è scesa di 23 punti base nelle ultime quattro settimane, attestandosi al 6,35%, secondo Freddie Mac. Si tratta del livello più basso da metà ottobre dello scorso anno e di un segnale positivo per la futura domanda di alloggi".