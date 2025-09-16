Milano
Martedì 16 Settembre 2025, ore 18.56
USA, Indice NAHB in settembre
Economia
In breve
Finanza
Macroeconomia
16 settembre 2025 - 16.10
USA,
Indice NAHB in settembre pari a 32 punti
, invariato rispetto al precedente (la previsione era 33 punti).
(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
