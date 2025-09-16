Milano 17:35
USA, Indice NAHB in settembre

USA, Indice NAHB in settembre pari a 32 punti, invariato rispetto al precedente (la previsione era 33 punti).

