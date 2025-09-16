Usa, vendite al dettaglio agosto +0,6% su mese

(Teleborsa) - Crescono più delle attese le. Nel mese di, si è registrata una, dopo il +0,6% del mese precedente (rivisto da +0,5%). Il dato comunicato dall'US Census Bureau è migliore delle attese degli analisti che avevano stimato un aumento dello 0,2%.Su base annua si è registrato un aumento del 5,0% dopo il +4,1% del mese precedente (rivisto da +3,9%).Il dato "core", ossia le vendite al dettaglio escluse le auto, registra un +0,7% su base mensile, rispetto al +0,3% del mese precedente.