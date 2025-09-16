Milano 15:32
Usa, vendite al dettaglio agosto +0,6% su mese

Economia, Macroeconomia
(Teleborsa) - Crescono più delle attese le vendite al dettaglio negli Stati Uniti. Nel mese di agosto, si è registrata una variazione positiva dello 0,6% su base mensile a 732 miliardi di dollari, dopo il +0,6% del mese precedente (rivisto da +0,5%). Il dato comunicato dall'US Census Bureau è migliore delle attese degli analisti che avevano stimato un aumento dello 0,2%.

Su base annua si è registrato un aumento del 5,0% dopo il +4,1% del mese precedente (rivisto da +3,9%).

Il dato "core", ossia le vendite al dettaglio escluse le auto, registra un +0,7% su base mensile, rispetto al +0,3% del mese precedente.

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
