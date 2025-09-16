Milano 14:42
42.896 -0,37%
Nasdaq 15-set
24.294 0,00%
Dow Jones 15-set
45.883 0,00%
Londra 14:42
9.245 -0,34%
Francoforte 14:43
23.589 -0,67%

Vendite dettaglio USA (YoY) in agosto

USA, Vendite dettaglio in agosto su base annuale (YoY) +5%, in aumento rispetto al precedente +4,1%.
