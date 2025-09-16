Zona euro, nel secondo trimestre costo del lavoro in aumento del 3,6%

(Teleborsa) - Secondo Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea, nelnell'area dell'euro, rispetto a secondo trimestre del 2024.Le due principali componenti del costo del lavoro sono salari e stipendi e costi non salariali. Nel trimestre in esame, rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, isono aumentati del 3,7%, mentre isono aumentati del 3,4%.Sempre su base annua, il costo orario del lavoro nell'area dell'euro è aumentato del 2,7% nell'economia (principalmente) non commerciale e del 4,0% in quella commerciale: +3,3% nell'industria, +4,7% nelle costruzioni e +4,3% nei servizi.