AI, Pechino vieta alle imprese cinesi l'acquisto di microprocessori Nvidia

Nvidia

(Teleborsa) - Il Financial Times ha riportato che l'autorità di vigilanza dellasulle reti informatiche ha vietato alle imprese cinesi di acquistaredidi. La decisione servirebbe a Pechino per rilanciare gli sforzi per sviluppare l'industria interna della IA e ridurre la dipendenza tecnologica dagli Stati Uniti.L'ordinanza è stata emanata dallae coinvolge giganti come, che ora dovranno annullare maxi ordini per uno degli ultimi super processori di Nvidia.Il Ceo di Nvidia,, ha dichiarato che ne discuterà con Trump in occasione della visita del presidente Usa nel Regno Unito, affermando che è detto deluso dalla situazione. "Penso che potremmo servire un mercato solo se il Paese lo desidera", ha aggiunto.Nei giorni scorsi la Cina aveva fatto sapere che avrebbe portato avanti un’sul colosso statunitense dei chip dopo che accertamenti preliminari avevano mostrato che la società ha violato la legge antimonopolio del Paese con l’acquisizione della società israeliana di progettazione di chip. Secondo l'autorità di regolamentazione del mercato cinese Nvidia avrebbe violato i termini dell’approvazione condizionata concessa nel 2020.