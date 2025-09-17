Air Europa, ingresso Turkish Airlines nel capitale in dirittura di arrivo

(Teleborsa) - Settimana decisiva per il futuro di, che ha raggiunto l’intesa per la partecipazione al proprio capitale da parte disulla base di un contributo iniziale die un prestito azionario convertibile perUna liquidità che serve ad Air Europa per provvedere al(Società di partecipazione industriale statale spagnola) ottenuto nel 2020 per compensare gli effetti negativi della pandemia e che ammonta complessivamente a. A tale proposito, la, proprietaria della compagnia aerea, avrebbe avanzato una rdella scadenza del rimborso totale, fissata entro fine novembre 2025.Nel contempo, l’accordo con Turkish Airlines attende di essere sottoscritto e sarà in ogni caso soggetto ad approvazione da parte della Commissione Europea.