Air Europa, ingresso Turkish Airlines nel capitale in dirittura di arrivo

(Teleborsa) - Settimana decisiva per il futuro di Air Europa
, che ha raggiunto l’intesa per la partecipazione al proprio capitale da parte di Turkish Airlines
sulla base di un contributo iniziale di 25 milioni di euro
e un prestito azionario convertibile per altri 275 milioni di euro
.
Una liquidità che serve ad Air Europa per provvedere al rimborso del prestito Sepi
(Società di partecipazione industriale statale spagnola) ottenuto nel 2020 per compensare gli effetti negativi della pandemia e che ammonta complessivamente a 475 milioni
. A tale proposito, la famiglia Hidalgo
, proprietaria della compagnia aerea, avrebbe avanzato una richiesta per una proroga
della scadenza del rimborso totale, fissata entro fine novembre 2025.
Nel contempo, l’accordo con Turkish Airlines attende di essere sottoscritto e sarà in ogni caso soggetto ad approvazione da parte della Commissione Europea.