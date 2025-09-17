Milano 14:44
Alstom, annuncia 100 posizioni aperte e conferma investimenti nel business Services per 25 milioni

Finanza
(Teleborsa) - In occasione dell’anniversario dei 70 anni dello storico stabilimento di Sesto San Giovanni, Alstom ha annunciato un’importante campagna di assunzioni con l’apertura di 100 nuove posizioni entro marzo 2026.

Le opportunità riguardano profili tecnico-specializzati nella manutenzione ferroviaria, con competenze in ambito elettrico ed elettro-
meccanico, e laureati in ingegneria meccanica, elettronica e gestionale, preferibilmente con un percorso formativo o una specializzazione in automazione industriale o tecnologie del veicolo ferroviario.

Contestualmente, è stato confermato il proseguimento degli investimenti in corso per il business Services in Italia, pari a 25 milioni, con l’obiettivo di rafforzare le attività industriali, espandere la capacità produttiva e la presenza sui territori, e accelerare la trasformazione digitale dei processi attraverso ricerca e innovazione continue.
