Alstom, annuncia 100 posizioni aperte e conferma investimenti nel business Services per 25 milioni

(Teleborsa) - In occasione dell’anniversario dei 70 anni dello storico stabilimento di Sesto San Giovanni,ha annunciato un’importante campagna di assunzioni con l’Le opportunità riguardano profili tecnico-specializzati nella manutenzione ferroviaria, con competenze in ambito elettrico ed elettro-meccanico, e laureati in ingegneria meccanica, elettronica e gestionale, preferibilmente con un percorso formativo o una specializzazione in automazione industriale o tecnologie del veicolo ferroviario.Contestualmente, è stato confermato il proseguimento degli, con l’obiettivo di rafforzare le attività industriali, espandere la capacità produttiva e la presenza sui territori, e accelerare la trasformazione digitale dei processi attraverso ricerca e innovazione continue.