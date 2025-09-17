Analisi Tecnica: EUR/CHF del 16/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 16 settembre
Seduta trascurata per il cambio Euro / CHF, che archivia la giornata con un timido -0,19%.
Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,9322, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,9343. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,9315.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)