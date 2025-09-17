Milano 14:44
41.975 -1,25%
Nasdaq 16-set
24.274 -0,08%
Dow Jones 16-set
45.758 -0,27%
Londra 14:44
9.221 +0,28%
Francoforte 14:44
23.357 +0,12%

Apertura cantieri USA in agosto

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Apertura cantieri USA in agosto
USA, Apertura cantieri in agosto pari a 1,31 Mln unità, in calo rispetto al precedente 1,43 Mln unità (la previsione era 1,37 Mln unità).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
Condividi
```