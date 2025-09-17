Appuntamenti macroeconomici del 17 settembre 2025

(Teleborsa) - Mercoledì 17/09/2025
01:50 Giappone
: Bilancia commerciale (atteso -513,6 Mld ¥; preced. -118,4 Mld ¥)
08:00 Regno Unito
: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,8%; preced. 3,8%)
08:00 Regno Unito
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,1%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,1%; preced. 2%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0%)
13:00 USA
: Richieste mutui, settimanale (preced. 9,2%)
14:30 USA
: Apertura cantieri (atteso 1,37 Mln unità; preced. 1,43 Mln unità)
14:30 USA
: Apertura cantieri, mensile (preced. 5,2%)
14:30 USA
: Permessi edilizi, mensile (preced. -2,8%)
14:30 USA
: Permessi edilizi (atteso 1,37 Mln unità; preced. 1,36 Mln unità)
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3,94 Mln barili)