Milano 16-set
42.505 0,00%
Nasdaq 16-set
24.274 -0,08%
Dow Jones 16-set
45.758 -0,27%
Londra 16-set
9.196 0,00%
Francoforte 16-set
23.329 0,00%

Appuntamenti macroeconomici del 17 settembre 2025

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

Calendar, Macroeconomia
Appuntamenti macroeconomici del 17 settembre 2025
(Teleborsa) -
Mercoledì 17/09/2025
01:50 Giappone: Bilancia commerciale (atteso -513,6 Mld ¥; preced. -118,4 Mld ¥)
08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,8%; preced. 3,8%)
08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,1%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,1%; preced. 2%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. 9,2%)
14:30 USA: Apertura cantieri (atteso 1,37 Mln unità; preced. 1,43 Mln unità)
14:30 USA: Apertura cantieri, mensile (preced. 5,2%)
14:30 USA: Permessi edilizi, mensile (preced. -2,8%)
14:30 USA: Permessi edilizi (atteso 1,37 Mln unità; preced. 1,36 Mln unità)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3,94 Mln barili)


(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
Condividi
```