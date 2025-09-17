Borsa Italiana, in forte rialzo il controvalore degli scambi del 16/09/2025

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 3,82 miliardi di euro, con un incremento del 14,56%, rispetto ai precedenti 3,34 miliardi.I volumi scambiati sono passati da 0,44 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,5 miliardi.Su 654 titoli trattati in Borsa di Milano, 365 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 236. Invariate le rimanenti 53 azioni.