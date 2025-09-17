Buyback in Europa, Barclays: annunci record a luglio, esecuzione resiliente

Barclays

Mediobanca

British American Tobacco

London Stock Exchange Group

Intercontinental Hotels Group

Balfour Beatty

Convatec Group

Freenet

Signify

Lloyds Banking Group

Next

(Teleborsa) - L'. Lo sostiene una ricerca disul tema, affermando che l'attività sembra destinata a continuare a sostenere la domanda azionaria fino a settembre, un mese storicamente attivo stagionalmente. Il settore finanziario rimane il leader indiscusso, con un contributo significativo anche nei settori energetico e industriale.Anche glidi riacquisti sono stati consistenti durante l'estate, conche ha segnato un. La maggior parte di questi proveniva da settori finanziari, beni di prima necessità e sanità.L'dei riacquisti ha registrato un'ulteriore accelerazione ad, sebbene i volumi siano stati leggermente inferiori alla media post-Covid. Per settore, il settore finanziario è stato il principale motore, poiché i riacquisti hanno rappresentato il 3,5% del volume di mercato del settore durante il mese.Quasi la metà dei programmi di riacquisto la cui conclusione è prevista per il 2025 non è stata ancora eseguita, il che suggerisce un ulteriore supporto. Tra iin relazione alla capitalizzazione di mercato figurano, Royal Unibrew,, tutti da completare entro la fine dell'anno.Barclays calcola che ihanno generato un, pari a circa il 40% del rendimento totale per gli azionisti.