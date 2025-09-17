Buyback in Europa, Barclays: annunci record a luglio, esecuzione resiliente

(Teleborsa) - L'esecuzione dei buyback è rimasta resiliente in Europa per tutta l'estate
. Lo sostiene una ricerca di Barclays
sul tema, affermando che l'attività sembra destinata a continuare a sostenere la domanda azionaria fino a settembre, un mese storicamente attivo stagionalmente. Il settore finanziario rimane il leader indiscusso, con un contributo significativo anche nei settori energetico e industriale.
Anche gli annunci
di riacquisti sono stati consistenti durante l'estate, con luglio
che ha segnato un mese record con 49,5 miliardi di euro
. La maggior parte di questi proveniva da settori finanziari, beni di prima necessità e sanità.
L'esecuzione
dei riacquisti ha registrato un'ulteriore accelerazione ad agosto
, sebbene i volumi siano stati leggermente inferiori alla media post-Covid. Per settore, il settore finanziario è stato il principale motore, poiché i riacquisti hanno rappresentato il 3,5% del volume di mercato del settore durante il mese.
Quasi la metà dei programmi di riacquisto la cui conclusione è prevista per il 2025 non è stata ancora eseguita, il che suggerisce un ulteriore supporto. Tra i maggiori riacquisti in corso
in relazione alla capitalizzazione di mercato figurano Mediobanca
, British American Tobacco
, London Stock Exchange Group
, Royal Unibrew, Intercontinental Hotels Group
, Balfour Beatty
, Convatec Group
, Freenet
, Signify
, Lloyds Banking Group
e Next
, tutti da completare entro la fine dell'anno.
Barclays calcola che i riacquisti da inizio anno
hanno generato un rendimento dell'1,3% per lo STOXX 600
, pari a circa il 40% del rendimento totale per gli azionisti.