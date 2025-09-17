Milano 10:49
42.330 -0,41%
Nasdaq 16-set
24.274 -0,08%
Dow Jones 16-set
45.758 -0,27%
Londra 10:49
9.212 +0,18%
Francoforte 10:49
23.416 +0,37%

Buyback in Europa, Barclays: annunci record a luglio, esecuzione resiliente

Azioni proprie, Finanza
Buyback in Europa, Barclays: annunci record a luglio, esecuzione resiliente
(Teleborsa) - L'esecuzione dei buyback è rimasta resiliente in Europa per tutta l'estate. Lo sostiene una ricerca di Barclays sul tema, affermando che l'attività sembra destinata a continuare a sostenere la domanda azionaria fino a settembre, un mese storicamente attivo stagionalmente. Il settore finanziario rimane il leader indiscusso, con un contributo significativo anche nei settori energetico e industriale.

Anche gli annunci di riacquisti sono stati consistenti durante l'estate, con luglio che ha segnato un mese record con 49,5 miliardi di euro. La maggior parte di questi proveniva da settori finanziari, beni di prima necessità e sanità.

L'esecuzione dei riacquisti ha registrato un'ulteriore accelerazione ad agosto, sebbene i volumi siano stati leggermente inferiori alla media post-Covid. Per settore, il settore finanziario è stato il principale motore, poiché i riacquisti hanno rappresentato il 3,5% del volume di mercato del settore durante il mese.

Quasi la metà dei programmi di riacquisto la cui conclusione è prevista per il 2025 non è stata ancora eseguita, il che suggerisce un ulteriore supporto. Tra i maggiori riacquisti in corso in relazione alla capitalizzazione di mercato figurano Mediobanca, British American Tobacco, London Stock Exchange Group, Royal Unibrew, Intercontinental Hotels Group, Balfour Beatty, Convatec Group, Freenet, Signify, Lloyds Banking Group e Next, tutti da completare entro la fine dell'anno.

Barclays calcola che i riacquisti da inizio anno hanno generato un rendimento dell'1,3% per lo STOXX 600, pari a circa il 40% del rendimento totale per gli azionisti.
